Di nuovo pioggia e vento, è allerta "gialla": si temono esondazioni e allagamenti

Non è da "pre allarme". Ma è di nuovo allerta. A diramarla - colore "giallo": dunque "attenzione" - è stata la Protezione civile regionale. Già a partire da stanotte e per tutta la giornata di domani - anche sull'Agrigentino - sono previste "piogge sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati". Soffierà anche un forte vento e il mare sarà molto mosso.

A preoccupare, come ormai accade in maniera sistematica, sono le mareggiate lungo le coste più esposte, nonché i rischi idrogeologici. L'allerta "gialla" è stata diramata a tutte le centrali operative delle forze dell'ordine e dei soccorritori affinché si presti attenzione ad eventuali casi di emergenza. Ad essere "sorvegliati speciali", durante tutta la giornata di domani, saranno in particolar modo il Sosio e il Verdura.

"Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati di esondazione lungo i corsi d'acqua a valle delle dighe - spiega la Protezione civile regionale - . Le strutture locali di Protezione civile adotteranno, al riguardo, le procedure previste nei propri piani per il rischio idrogeologico e idraulico".