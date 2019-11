Venti di burrasca e piogge, la Protezione civile non ha dubbi: è allerta meteo

entino, domani, dovrà fare i conti con il maltempo. Piogge e raffiche di vento per un mercoledì che non promette – stando alle previsioni – nulla di buono. Il sole di novembre dovrà fare spazio alle nuvole, per una giornata che dovrebbe essere piovosa. La protezione civile per la giornata di domani, mercoledì 6 novembre ha diramato una nuova allerta meteo, gialla.

“Si invita la cittadinanza ad essere prudente ed a limitare gli spostamenti”. Anche per questa volta, è stato messo in rete il numero verde per le emergenze: 800404040.

Stando alle previsioni meteo, fin dalle prime luci del mattino, la città dovrebbe essere interessa da delle piogge. Ombrelli alla mano per gli agrigentini e massima prudenza.