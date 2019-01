Ondata di forte maltempo in arrivo, è allarme "giallo"

Piogge intense sono previste per la giornata di oggi, 24 gennaio, su tutta l'isola e il le amministrazioni comunali attivano il monitoraggio delle aree a rischio. L'allarme, se così si può chiamare, è stato lanciato dalla Protezione civile regionale, che ha proclamato lo stato di allerta "giallo", il secondo in una scala di quattro, su tutta l'Isola evidenziando fenomeni temporaleschi anche di forte entità. Soprattutto stasera, stando alle previsioni, su diverse città (a partire dal capoluogo) si registreranno precipitazioni importanti per intensità. Così l’amministrazione comunale di Agrigento, nell'informare dell'esistenza dell'avviso della Protezione civile regionale, comunica che gli uffici di Palazzo dei giganti "monitorano le aree maggiormente a rischio" come quelle intorno alla foce dell'Akragas che, già tra ottobre e novembre, furono colpite da una grave alluvione.