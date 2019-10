Maltempo, il fiume Sosio-Verdura torna a fare paura: agricoltori preoccupati

Il livello del fiume Sosio-Verdura si è alzato. Sono bastate le due "bombe" d'acqua dei giorni scorsi per far aumentare il livello del corso d'acqua. Di fatto, c'è un nuovo rischio esondazione. Ad essere preoccupati sono gli agricoltori che si occupano della coltivazione delle pregiate arance. Gli stessi agricoltori che lo scorso 2 e 3 novembre subirono danni per centinaia di milioni di euro.

"E' successo perché per un anno intero gli argini del Sosio-Verdura non sono stati ripuliti - ha spiegato, al quotidiano La Sicilia, Andrea Puleo: responsabile zonale della Cia - , nonostante da tempo vi sia disponibile un finanziamento della Regione Sicilia che ammonta a sei milioni di euro. Si doveva intervenire con carattere d'urgenza perché il mondo agricolo si trova di fronte a gravi problematiche e senza che nessuno abbia mosso un dito".

Gli argini del fiume non sono stati riparati e la piena del fiume potrebbe coinvolgere qualche milione di piante di agrumi.