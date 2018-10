Piogge e raffiche e vento, è ancora allerta meteo “arancione”: cimiteri chiusi

L’allerta meteo chiude i cimiteri e lo fa in una delle giornate simbolo. Si, perché, in occasione della commemorazione dei defunti i cimiteri cittadini saranno chiusi. A deciderlo è un’ordinanza firmata dal sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Il primo cittadino, però, fa sapere che "se le condizioni meteo dovessero sensibilmente migliorare con ulteriori avvisi da parte della sala operativa regionale, sarà cura di questo Ente darne tempestiva comunicazione alla popolazione".

Ad avvisare tutti quanti i suoi cittadini è il sindaco di Ribera, Carmelo Pace. “Evitate il transito pedonale e veicolare nei pressi sottoposti ad allagamenti – fa sapere Pace”. Ed ancora: “Fate attenzioni a fiumi e valloni, prestare attenzione a non spostarsi durante il temporale”. E' questa la comunicazione fatta dal primo cittadino di Ribera, Carmelo Pace.

"Massima attenzione a Grotte". Nella giornata di domani sono previste piogge e venti molto forti. "Si raccomanda la massima attenzione e il rispetto dei divieti imposti" - fanno sapere dal Comune di Grotte.

Allerta meteo anche ad Agrigento. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per le prossime ore, fino alle 24 di domani, giovedì 1 novembre per le condizioni meteo avverse. Si prevedono precipitazioni sparse a carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento fino a burrasca forte dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte. L'allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idrasulico. Il sindaco Firetto ha firmato la relativa ordinanza che prevede, tra l'altro, l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi. L'interdizione e l'uso temporaneo dei locali interrati, seminterrati e basi e la sospoensione di tutte le manifestazioni all'aperto nonchè delle attività commerciali su srtada e aree pubbliche anche se precedentemente programmate.

Allerta meteo anche a Licata. "Nel corso della serata si passerà da uno stato di allerta di tipo giallo ad uno di tipo arancione - fanno sapere dal Comune. In particolare, le previsioni per domani prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, specie sulla Sicilia occidentale e meridionale., con venti tendenti a forti meridionali e mari molto mossi in tutti i bacini occidentali e meridionali".