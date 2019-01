Maltempo, si annuncia il ritorno dell'ondata di gelo

Piogge, forti venti e, in prospettiva, forse anche il ritorno di neve e nevischio nei prossimi giorni a bassa quota. La morsa del maltempo non lascia l'Agrigentino ed è, stando alle previsioni, anzi intenzionata a peggiorare notevolmente.

Per tutta la giornata di oggi e di domani sul fronte dell'allerta della Protezione civile vigerà l'allarme giallo per la presenza di intense precipitazioni anche in provicia di Agrigento. Si tratta, come evidente, di un livello di allerta intermedio (il minimo è verde, il massimo rosso) che è però segnale dell'arrivo di una forte perturbazione che porterà in settimana nuovamente venti forti e gelo su gran parte della Sicilia, compresa la nostra provincia.

Una brutta notizia per quei territori, soprattutto le zone montane, che stanno lentamente tornando alla normalità dopo le abbondanti nevicate di alcuni giorni fa, che hanno letteralmente paralizzato l'Agrigentino, facendo venir meno collegamenti su rotaia, creando difficoltà sulle strade principali e mettendo in allerta già alcuni giorni prima enti e singoli cittadini.