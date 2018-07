Vandali scatenati rompono le finestre del tribunale di Sorveglianza

Sassaiola contro gli uffici della cancelleria del tribunale di Sorveglianza di Villaseta. E’ accaduto ieri mattina, in via Mongitore, nel rione satellite di Villaseta. Ad agire – non ci sono dubbi di sorta – è stata una banda di vandali: verosimilmente dei ragazzini residenti nella zona che hanno scagliato diverse pietre contro le finestre dell’immobile. Almeno tre le vetrate mandate in frantumi.

Scattato l’allarme, sul posto, si sono precipitate le pattuglie della sezione “Volanti” della Questura. Gli agenti non hanno potuto far altro che constatare il danneggiamento e avviare le indagini. E’ stata, naturalmente, quasi immediatamente, rastrellata l’intera zona, ma dei vandali – scatenati, a dire il vero, - non c’era alcuna traccia. I poliziotti hanno aperto un’inchiesta e non è escluso che, nelle prossime ore, vengano acquisiti dei filmati da alcune telecamere di video sorveglianza che sono proprio in quell’area.

Spetterà all’attività investigativa dei poliziotti – laddove possibile – riuscire a fare chiarezza. Nelle ultime settimane e mesi, non sono mancati – in tutta la città – episodi vandalici analoghi.