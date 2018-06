Tiro al bersaglio contro auto in sosta e di passaggio: è allarme

Una banda di giovinastri ha scagliato delle pietre contro un’autovettura – una Ford Fiesta – che era stata lasciata in sosta in via Dante. Qualcuno - certamente non una persona matura -, ha tirato una pietra contro una macchina in marcia lungo il viale Della Vittoria. E’ accaduto, verosimilmente nel giro di pochissimo tempo, ad Agrigento.

In via Dante, dopo che qualcuno si è accorto del pesante danneggiamento, è intervenuta una pattuglia della sezione “Volanti”. Gli agenti – coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino – non hanno potuto far altro che constatare il danneggiamento al portellone anteriore dell’utilitaria. Hanno raccolto delle testimonianze e, a quanto pare, qualcuno avrebbe notato un gruppetto di giovani – forse neanche imputabili – che si allontana dall’auto danneggiata. Sono state, naturalmente, avviati i controlli. Ma dei vandali non è saltata fuori – non ieri almeno – alcuna traccia.

Nella serata di giovedì si è poi verificato un altro anomalo, quanto allarmante, episodio. Qualcuno ha scagliato una pietra contro un’autovettura di passaggio sul viale Della Vittoria. L’agrigentino trentunenne, che era al volante della macchina, è stato colpito al braccio che teneva appoggiato sul margine del finestrino. Il trentunenne, incredulo e scioccato, non è rimasto ferito e l’auto non ha subito danni.