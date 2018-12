Il Volo canta il Libano per i soldati italiani, il narese Barone: "Sarà un Natale speciale"

Il Volo cantano per i soldati italiani in Libano. C’è anche il narese Piero Barone al concerto per le truppe italiane in missione all’estero. Un gesto importante voluto per scaldare i cuori di chi è lontano. Non si sono tirati di certo indietro i tre giovani tenori. Gioia e commozione per un momento più che mai atteso. Gli occhi dei militari italiani non hanno mai lasciato Il Volo, per un concerto che ha scaldato i cuori. Una mimetica addosso e tante belle parole, per un’iniziativa voluta dai tre giovani artisti. Sul palco della mensa dei militari, Piero Barone ha cantato “Grande amore”, dietro i telefoni le mogli dei militari. Dopo il Libano, Il Volo, sarà ospite speciale a Sanremo. I tre tenori, con il narese Piero Barone, canterano all’Ariston. Il palco che li vide vincitori, li ospiterà per i 10 anni di carriera. Libano prima, concerto che onda in onda il 25 dicembre su Rai1, e Sanremo dopo. L’agenda di Barone è più che mai fitta di impegni.

“Questo Natale – spiega Barone sul suo profilo Instagram - sarà molto speciale per noi e cercheremo di renderlo altrettanto speciale per i nostri militari, i loro cari e per tutte le famiglie d’Italia. Seguite il nostro viaggio in Libano, il 25 sera su Raiuno. Abbiamo percorso i territori più significativi della missione di pace in Libano, cantando nella città storica di Tiro. Si dice che nessun uomo è un’isola, che ognuno di noi è parte integrante dell’umanità, protagonista di una storia unica ed irripetibile. Ciascuna di queste storie merita di essere ascoltata, con rispetto e sensibilità, coltivando il sentimento della comprensione. Oggi più che mai”.