Raccolta a sostegno del piccolo Gabriel, rubati dei salvadanai

La raccolta a sostegno del piccolo Gabriel, bimbo riberese affetto da una rara malattia, gli ha “regalato” un viaggio in America. Trasferta utile ad un delicato intervento perfettamente riuscito. Ma mentre la solidarietà non si ferma, ignoti balordi avrebbero rubato i soldi di due salvadanai tra i tanti oggi distribuiti per continuare la raccolta fondi. A rendere noto il fatto è stata la famiglia del piccolo.

Preso il bottino ignoti si sono liberati del raccoglitore di monete gettandolo nel primo posto utile. Il salvadanaio è stato gettato in via Fazello, a Ribera. Non è la prima volta, purtroppo, che qualcuno fruga tra le donazioni destinate al piccolo Gabriel.

“Purtroppo - dice la famiglia del bambino - non si riesce a fermare questo fenomeno, ovvero il furto di alcuni salvadanai. Spero che qualcuno si vergogni, perché chi lo fa è senza cuore”. Intanto, Gabriel, negli stati uniti ha mosso i primi passi, diventando in pochi giorni la mascotte di uno degli ospedali d’America.