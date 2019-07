"Picchiò selvaggiamente la nipote", resta in carcere l'immigrato 46enne

L'arresto non è stato convalidato ma il marocchino resta in carcere in applicazione della misura cautelare. Lo ha disposto - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, a carico del marocchino 46 anni che era stato arrestato, nei giorni scorsi, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura per il tentato omicidio della nipote.

Driss El Ouafi è rappresentato e difeso dall'avvocato Salvino Iannello che, nelle prossime ore, presenterà ricorso al tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione dell'indagato. L'uomo è accusato - dalla polizia e dalla Procura - di aver aggredito e picchiato selvaggiamente la nipote, al viale Cannatello, pare per l'utilizzo di un'autovettura non assicurata.