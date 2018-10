Vede picchiare un disabile e chiama il 113, denunciato un infermiere

Dal balcone della sua abitazione vede che qualcuno sta picchiando un disabile, suo vicino di casa. Chiama il 113, segnala l’accaduto e chiede alla polizia di intervenire. Gli agenti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento, precipitatisi nel quartiere di Cannatello, identificano e denunciano il presunto responsabile dei maltrattamenti. Si tratta di un infermiere, un cinquantaseienne che avrebbe – pare – dovuto prendersi cura del disabile.

Piuttosto che girarsi dall’altra parte e far finta di non aver mai visto, occorre chiedere “aiuto”. E così ha fatto la donna che non ha esitato – dopo essersi accorta, dal balcone della propria abitazione, che qualcuno stava picchiando un disabile, suo vicino di casa, - a chiamare il “113”. La polizia di Stato si è immediatamente attivata ed ha raggiunto l’indirizzo indicato dove ha denunciato – l’ipotesi di reato contestata è quella di maltrattamenti aggravati – un infermiere cinquantaseienne di Favara.