Picnic improvvisato a Punta bianca, gli "incivili" puntano picchetti sulla roccia

Gli incivili non si fermano neppure davanti alla bellezza incontaminata di Punta Bianca. Nel week end un’intera comitiva ha piantato dei picchetti sulla marna, per posizionarsi comodamente sul promontorio. Non soltanto questo, perché una delle loro moto è stata parcheggiata proprio sulla roccia. Un colpo d’occhio che ha dell’incredibile.

“Siamo stanchi di convivere con questi incivili cialtroni - dice Maremico - vogliamo sapere se la regione Sicilia vuole tutelare le sue bellezze mediante la nascita della riseva naturale, che da oltre 20 anni attende di essere istituita. Senza gli adeguati controlli non ci sarà alcuna speranza per questi luoghi”.