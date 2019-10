Piazzetta dedicata alle vittime di mafia, il sindaco Panepinto: "Abbandonata? Non è così"

"Piazzetta dedicata alle vittime di mafia? La zona è abbandonata". Era stata questa la "denuncia" di Giuseppe Ciminnisi, oordinatore nazionale familiari vittime di mafia, ovvero il figlio di Michele, anche lui ucciso da una mano criminale. A non essere d'accordo su quanto riferito, è l'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini.

“Mi corre l’obbligo – dice il sindaco Panepinto – rappresentare la vera realtà delle cose. Chi volesse constatare le reali condizioni della piazzetta può farlo visitando direttamente i luoghi, in via Sacramento a San Giovanni. Come sindaco ho il dovere di scongiurare la polemica, promuovendo un messaggio caro a tutti i sangiovannesi: nella legalità e si prospera, in essa ogni cittadino trova dignità e libertà. La legalità non può essere ricondotta a semplici proclami”.