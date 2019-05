Piazza Rosselli, dopo anni di "braccio di ferro" sarà abbattuto il muro del Genio civile

Dopo anni di "braccio di ferro" tra Genio civile e Comune sarà demolito, forse già nelle prossime settimane, il muro che separa l'area degli archivi dell'ufficio regionale dal piazzale Rosselli, sede della stazione dei bus.

A chiedere la liberazione di questo spazio (originariamente inserito nell'autostazione ma mai consegnato) era stato il municipio, il quale, grazie a questo spazio potrà consentire l'accesso anche ai mezzi superiori ai 12 metri che oggi, teoricamente, non potrebbero mettere piede (anzi, ruota) dentro il piazzale. L'accordo è stato raggiunto nei giorni scorsi tra il sindaco Firetto, l'assessore Battaglia e il dirigente capo del Genio civile La Mendola. All'ente regionale rimarrà comunque una porzione di questo spazio per consentire le operazioni di ingresso e uscita dall'archivio con anche un'area di sicurezza in caso di necessità di emergenza.

Le carte sono state già trasferite al Demanio regionale, i lavori, una volta ricevuto il "via" potrebbero durare poche settimane.