Piazzale Caos invaso dai rifiuti: il Comune stanzia 27mila euro

Bonifica della discarica di piazzale Caos, le ordinanze e le diffide non bastano e il Comune stanzia 27mila euro per bonificare da enormi quantità di rifiuti l’area.

Un passo indietro: era il 10 giugno quando il Municipio firmò un provvedimento a carico dei soggetti denunciati per aver abbandonato in quella zona tra Porto Empedocle ed Agrigento, ogni tipologia di rifiuto, a volte anche di tipo speciale. Un atto che ordinava ad una ventina di persone (un paio delle quali furono successivamente escluse dall’elenco perché inserite per errore, pare) che furono onerate a ripulire tutto entro 7 giorni di tempo. I loro nomi sono quelli inseriti nell’operazione “Caos calmo” condotta dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle nei mesi scorsi.

Ma invece cosa è accaduto? Verosimilmente l’ordinanza non ha funzionato dato che oggi il Comune ha stanziato oltre 27mila euro per individuare una ditta specializzata che si possa fare carico di ripulire tutto, stante che è “compito dell’amministrazione comunale di intervenire laddove la superiore ordinanza non produca esito operativo”.

Così saranno i cittadini empedoclini a pagare in questa fase l’incivilità criminale di alcuni, stante che tra l’altro le somme saranno prelevate dal fondo necessario per il pagamento del servizio di igiene ambientale.