Parcheggio dei bus in piazzale Vittorio Emanuele: il provvisorio che diventa definitivo

Era stata presentata come una fase “sperimentale” nel giugno scorso. In realtà il trasferimento in piazza Vittorio Emanuele del parcheggio dei bus sopra i 12 metri, alla fine, sembra essere diventato qualcosa di abbastanza definitivo, nonostante i disagi provocati ai cittadini.

Il fatto è semplice: dentro la stazione di piazzale Rosselli, in realtà, mezzi superiori ad un tot di metri non potrebbero accedere. Un divieto che risale in realtà a diversi anni fa ma che fu in pratica ignorato per lungo tempo. A monte di tutto la presenza all’interno del piazzale di un’area oggi recintata e utilizzata dal Genio civile. Area che il Comune di Agrigento è riuscita a riottenere dopo anni, riuscendo a strappare anche all’ente regionale la promessa che quella barriera sarebbe stata demolita e sarebbe stato concesso nuovo spazio di manovra ai bus.

Però, da quel lontano giugno, praticamente nessun passo avanti è stato fatto, molto banalmente perché il demanio regionale non avrebbe ancora riconsegnato l’area al Comune.

Quindi niente lavori di “liberazione”, niente riconquista della piena agibilità per i mezzi di maggiori dimensioni e stallo per i bus più grandi ancora ricavato in piazza Vittorio Emanuele, dove turisti e pendolari vivono disagi significativi.

Qui infatti non vi è traccia di panchine, pensiline o strutture di qualunque tipo che agevolino l’attesa, ma mancano anche tabelle che indichino orari e linee bus che qui si trovano a sostare.