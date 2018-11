La Giunta ha deliberato: l'area vicina allo stadio intitolata a Berlinguer

La giunta comunale ha deliberato. L’area prospiciente allo stadio comunale Esseneto, fra via Alessandro Manzoni e via Francesco Petrarca, verrà intitolata a Enrico Berlinguer. Sarà piazza Enrico Berlinguer. L’Esecutivo di palazzo dei Giganti ha inoltre dato mandato al dirigente del settore affinché la delibera venga inviata alla Prefettura di Agrigento. Atto che è stato inviato già anche a chi si occupa del settore Infrastrutture affinché metta in moto la macchina per l’apposizione della segnaletica di riferimento.

La proposta di intitolazione dell’area di circolazione prospiciente allo stadio Esseneto era stata portata all’esame della commissione consultiva per la Toponomastica lo scorso 29 ottobre. A farlo era stato Gerlando Riolo che chiedeva, appunto, di riesaminare una proposta di intitolazione – all’onorevole Berlinguer – di cui s’era già discusso nel marzo del 2017. Allora si parlava di un’area della frazione di Montaperto. Più di recente poi è stato evidenziato che “l’onorevole Enrico Berlinguer ha rappresentato per l’Italia una figura di grande rilevanza politica, morale, sociale e umana e pertanto si ritiene di intitolare – venne stabilito all’inizio di quest’anno – una strada diversa e più centrale”. E la scelta è dunque ricaduta sulla zona prospiciente allo stadio comunale fra le vie Manzoni e Petrarca.