Piazza Ravanusella vittima del degrado, il Comune valuta la chiusura di alcune aree

Stanno divenendo, ormai, uno dei simboli del centro storico che non va. Parliamo delle aree intorno a piazza Ravanusella, via Vallicaldi, via Cannameli e tutta l'area che si estende a valle della via Atenea. Zone in cui a farla da padrone è il degrado igienico sanitario a causa delle numerose discariche ma anche il pericolo dovuto ad abitazioni a rischio crollo.

Per questo il Comune starebbe valutando l'ipotesi - ancora in stato embrionale - di delimitare in modo più o meno provvisorio alcune zone, in modo da impedire il continuo abbandono di rifiuti ed evitare pericoli dovuti a proprietà private fatiscenti.

Nei prossimi giorni si terranno dei sopralluoghi con la Protezione civile comunale, a questo si aggiungerà un'inasprimento - si spera - delle attività di controllo e repressione contro i reati ambientali.