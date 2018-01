Progetto Ravanusella, lavori per smantellare il rifornimento di carburante

Il Comune vinse la causa - anche in appello - lo scorso febbraio. Undici mesi dopo, l'area è stata consegnata e il rifornimento di carburante, che sorge in piazza Ravanusella, verrà rimosso. A darne notizia è stato il sindaco Lillo Firetto.

E' prevista una piazza nell'ambito del progetto denominato Ravanusella per il quale verranno realizzati - secondo la progettazione - 16 alloggi a canone sostenibile, 57 saranno, invece, le residenze che saranno completamente ristrutturate. Non mancheranno le opere di urbanizzazione. Prevista anche una struttura per il mercato. Perché piazza Ravanusella, ad Agrigento, del resto, ospitava l'antico mercato ortofrutticolo.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di dare corso ad un progetto riqualificazione dell'intero contesto morfologico, riqualificando definitivamente e restituendo adeguato decoro alla zona del centro storico. La Regione Siciliana ha già anticipato il 20 per cento delle somme complessive del progetto che è pari a 155 mila euro.