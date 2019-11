I residenti alzano la voce, più di 200 firme per la messa in sicurezza di piazza Ravanusella

I residenti di piazza Ravanusella tornano ad alzare la voce. Rimosso l’ormai ex rifornimento di benzina, la zona dovrebbe essere bonificata. Tutto questo, però, non sta accadendo. In bella, ma non troppo, mostra è rimasto il materiale ferroso ed anche un lavoro in corso grande quanto una “casa”.

Per questo, i residenti del posto, hanno voluto dare vita ad una raccolta firme. Un qualcosa che sia da monito affinché piazza Ravanusella torni davvero a splendere di luce propria. Duecento firme per attirare a sé l’attenzione e per riuscire a convincere i vertici di palazzo dei Giganti a far qualcosa.

La zona dovrebbe essere bonificata, la recinzione in ferro è stata sistemata e mai portata via. Qualcosa che ostruisce la rinascita di uno dei storici quartieri della città. I residenti chiedono a gran voce anche le telecamere di sorveglianza per vincere l’annosa battaglia contro gli incivili.

Nei prossimi giorni la raccolta firme, secondo i bene informati, sarà protocollata e portata sul tavolo del Comune di Agrigento. Piazza Ravanusella chiede attenzione, i residenti – tantissimi – lavorano sodo per ridare bellezza ad un quartiere che profuma di storia. Stesso pensiero è quello degli imprenditori della zona, sono diverse le strutture ricettive in funzione ed i titolari chiedono attenzione e rispetto.

E dire che oltre un mese fa, siamo al 22 ottobre scorso, le parole del sindaco erano state chiarissime: "Liberata piazza Ravanusella - diceva -. Si chiude il capitolo della bruttezza e si apre una nuova pagina per il recupero della bellezza con un progetto di riqualificazione della piazza. Per fare le cose per bene e secondo regola ci vuole tempo. L'importante è raggiungere gli obiettivi. Lo facciamo raccogliendo le legittime istanze di residenti e esercenti col cui contributo restituiremo alla piazza la funzionalità e la centralità che aveva nel passato".

Se questo il principio, cioè il "ci vorrà tempo", quando si avrà modo di vedere la rimozione della "bruttezza" sopravvissuta?