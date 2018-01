Piazza Ravanusella, il Comune vende il distributore di carburante

Il Comune ha messo in vendita le strutture che compongono l’impianto di carburanti di piazza Ravanusella. E lo ha fatto prevedendo che gli acquirenti si occupino dello smontaggio e dell’asporto del box-ufficio metallico, della pensilina metallica, delle due pompe erogatrici di carburante e del portabandiera metallico che è posto sul marciapiede. A deliberare l’alienazione delle strutture è stata la Giunta municipale che intende muovere rapidamente dei passi per arrivare a smantellare il rifornimento di carburante e dunque passare concretamente al progetto denominato, non a caso, “Ravanusella”.

Il Comune vinse la causa - anche in appello - lo scorso febbraio. Undici mesi dopo, all’inizio di questo gennaio, l'area è stata riconsegnata al Municipio. Da quel momento in poi, secondo l’annuncio del sindaco Firetto, il rifornimento di carburante avrebbe potuto essere rimosso. Lo smontaggio e l’asporto del rifornimento è determinante per passare alle fasi che porteranno - secondo la progettazione – alla creazione di 16 alloggi a canone sostenibile. Ben 57 saranno, invece, le residenze che saranno completamente ristrutturate. Non mancheranno, stando sempre al progetto, le opere di urbanizzazione. Prevista anche una struttura per il mercato. E questo perché piazza Ravanusella, ad Agrigento, del resto, ospitava l'antico mercato ortofrutticolo. L'obiettivo dell'amministrazione è, del resto, quello di dare corso ad un progetto riqualificazione dell'intero contesto morfologico, riqualificando definitivamente e restituendo adeguato decoro alla zona del centro storico. La Regione Siciliana ha, infatti, già anticipato il 20 per cento delle somme complessive del progetto che è pari a 155 mila euro.