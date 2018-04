Piazza Ravanusella, l'impianto di carburante è ancora al suo posto

Avrebbe dovuto essere venduto. Smontato e alienato in porzioni. Tre mesi dopo la delibera della Giunta - che intendeva muovere rapidamente dei passi in avanti per arrivare a smantellare la struttura - l'impianto di rifornimento di carburante è ancora, esattamente dove è sempre stato, in piazza Ravanusella.

L'eliminazione dell'impianto dovrebbe rientrare nel progetto di riqualificazione Ravanusella.