Piazza Pirandello scivolosa causa cera: viene tutto ricoperto di sabbia

Prima gli incidenti stradali e la gente caduta rovinosamente al suolo. Poi l'ordinanza firmata dalla Polizia municipale (che precisa che il suo unico compito sia quello di prevernire danni a persone cose) che limita la velocità a soli 10 km orari e chiude al traffico interi porzioni di quella parte dei centro città. Poi, sulla cera, è stata buttata una quantità ragguardevole di sabbia rossa che dovrà essere adesso rimossa insieme alla sottostante cera - si spera - prima della sfilata conclusiva di domenica.

In piazza Pirandello sono giorni di "passione" dopo che appunto a causa della cera discioltasi al termine della "Fiaccolata dell'amicizia" si erano registrate cadute e incidenti a catena. L'area è ancora chiusa e ricoperta da sabbia per "assorbire" il materiale oleoso, che però nel frattempo pare si sia comunque "sparso" nelle zone limitrofe con cittadini che segnalano pericoli per la viabilità ad esempio in via Amendola.

In molti adesso chiedono a gran voce interventi, dato che la città è in questi giorni meta di numerosi turisti e che proprio quella piazza sarà a breve scenario per la tanto attesa sfilata finale. A causa dell'inibizione al transito, infatti, le attività della zona lamentano pesanti flessioni nei ricavi.