Piazza Ugo La Malfa, quasi mezzo milione di euro per il parcheggio interscambio

Con decreto dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità è stato approvato il finanziamento di 477.254 euro al Comune di Agrigento per la realizzazione di un parcheggio di interscambio a Piazza Ugo La Malfa.

"Abbiamo intercettato un avviso finalizzato alla realizzazione di parcheggi per il decongestionamento dei centri urbani e l’interscambio con i sistemi di trasporto pubblico, la riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico e il risparmio energetico – spiega il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto - . Uno dei requisiti fondamentali era essere dotati di un Pums, lo studio di pianificazione strategica della città sotto il profilo della mobilità e dei trasporti, che individua gli obiettivi per i prossimi vent’anni e gli investimenti necessari per raggiungerli".

Firetto aggiunge: "La programmazione a lungo termine è stata trascurata dalle precedenti amministrazioni, poiché è mancata la sensibilità e l’attenzione alla città del futuro, così come la capacità di visione che avrebbe dovuto portare a scelte coraggiose già alla fine del secolo scorso. Le azioni a lungo termine non giovano alla propaganda proprio perché non sono visibili nell’immediato, ma sono quelle che determinano i reali cambiamenti. Nell’attuazione del PUMS il parcheggio di Piazza La Malfa è un primo passo: abbiamo partecipato al bando e il nostro progetto è stato approvato. Si apriranno i cantieri e doteremo intanto la città di un parcheggio d’interscambio con una navetta che consentirà ogni dieci minuti di collegare la zona a valle della città con il centro storico".