Piazza del Vespro rinasce, ok al finanziamento: in arrivo 600mila euro

Arrivano dei fondi per il Villaggio Mosè. Ad annunciarlo è il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Si tratta, di un finanziamento, utile all’intervento relativo dei lavori per la sistemazione e riqualificazione di piazza Del Vespro, nel nucleo antico del Villaggio Mosè, per un importo di 600 mila euro, corrispondente al massimo della somma finanziabile.

"Questi lavori - fa sapere il sindaco della città - insieme all’intervento previsto dalla Curia sulla parrocchia Cuore Immacolato di Maria segneranno, concretamente, la rinascita del nucleo antico del quartiere commerciale, dando centralità alla piazza. Il progetto - spiega Firetto - prevede la sistemazione del piazzale, una nuova pavimentazione e la riqualificazione del campetto di calcio e del campo di bocce. Le previsioni di progetto nascono anche da incontri con i residenti della zona, che sono serviti a dialogare e a raccogliere le idee di chi vive il quartiere. L’area è stata già interessata recentemente da interventi, per circa 200 mila euro, per la sistemazione della copertura dell’istituto scolastico De Cosmi, nonché da iniziative di protagonismo civico come la recente installazione del “Parco di Alice” che si è via via arricchito di ulteriori interventi e iniziative, alcune delle quali si concretizzeranno a breve. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere più bello e ricco questo spazio. Non ci fermiamo qui - continua Firetto - perché abbiamo recentemente candidato ad un’altra linea di finanziamento regionale un intervento sull’asilo nido comunaledi via Lucrezio, adiacente gli spazi della chiesa. Abbiamo dialogato con i cittadini, raccolto le loro idee e i tecnici hanno calato tutto in un progetto che è stato positivamente valutato e finanziato dalla Regione. Rispondiamo in questo modo, dunque, all’esigenza di aggregazione che era emersa durante gli incontri con gli agrigentini e dotiamo il quartiere di uno spazio di aggregazione qualitativamente idoneo, di cui è in atto sprovvisto".