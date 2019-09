Crollo di piazza Cavour, si lavora per trovare soluzioni

Crollo di piazza Cavour, il sindaco Lillo Firetto e l'assessore comunale Gabriella Battaglia, insieme al personale dell'Ufficio di Protezione Civile, hanno ricevuto questa mattina gli amministratori di condominio della stabile di via Vittorio Emanuele Orlando prospiciente lo stabile di piazza Cavour interessato al crollo, per valutare insieme delle misure che possano ridurre il disagio attualmente patito dai residenti e trovare soluzioni alternative di ingresso nell'immobile.

Sul tema verrà a breve convocato un tavolo tecnico per cercare di ridurre quanto più è possibile il tempo necessario per affrontare la vicenda e consentire il ritorno a casa degli sfollati. Per assistenza ai cittadini permane il numero telefonico dedicato 333.614186.