Piazza Caratozzolo, dopo i "paninari" arrivano i parcheggi

Piazza Caratozzolo, prima erano state tracciate le strisce, oggi arriva l'atto formale di individuazione delle nuove aree di sosta. A firmare l'ordinanza è stato il comandante della Polizia municipale Gaetano Di Giovanni, il quale ha adibito ad area sosta per auto e moto la striscia fronte al porticciolo.

Una destinazione disponibile solo dopo che "l'area interessata è stata liberata dalle attività itineranti di vendita e somministrazione di alimenti e bevande - scrive - e che il litorale di San Leone è interessato da una notevole presenza di utenti giovani e meno giovani provenienti da tutto l'hinterland, determinando un significativo impatto sulla circolazione stradale in termini di sicurezza e di sopportabilità dei flussi veicolari". Insomma, realizzando degli stalli all'ingresso di San Leone si potrebbe riuscire a ridurre ingorghi e problematiche, si spera.

Ma che futuro è stato previsto per i "paninari"? Questo al momento non è noto. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro dell'assessore alle attività produttive Massimo Muglia ma non è stato comunicato l'esito. Gli operatori commerciali ad oggi attendono la convocazione da parte del prefetto.