Ribera, approvato il piano di fabbisogno del personale

Con delibera di Giunta Comunale n. 238 dell’8 agosto 2019 questa amministrazione ha approvato il piano del fabbisogno per il triennio 2019/2021 e il piano delle assunzioni per l’anno 2019.

E’ il primo passo per arrivare alla definitiva stabilizzazione dei precari in forza presso il Comune di Ribera.

Successivamente verranno predisposti tutti gli atti propedeutici che condurranno alla sottoscrizione dei definitivi contratti a tempo indeterminato per coloro che sono di vitale importanza alla macchina burocratica di questo Ente.

Con l’approvazione di questo atto importante – afferma il sindaco – si è sancito quanto doveroso nei confronti di coloro che da più di un ventennio svolgono il proprio lavoro presso questo Ente, ricoprendo anche incarichi di responsabilità e supporto. Restiamo in attesa dell’approvazione del Bilancio per ultimare tutti gli atti che necessitano alla stabilità definitiva di questi lavoratori.