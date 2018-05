Piano urbano per la mobilità sostenibile, il Comune fra i protagonisti a Bologna

Il Comune di Agrigento è stato tra i protagonisti, a Bologna, della seconda conferenza nazionale sui Pums (Piani urbani per la mobilità sostenibile). La città è stata invitata a presentare il proprio piano assieme alle buone prassi di Budapest, Manchester, Brescia, Perugia, Rosignano Marittimo e Roma.

Ad intervenire sono stati chiamati Tito Berti Nulli di "Sintagma srl", che ha redatto il piano, e il consulente del sindaco per Programmazione e Sviluppo Enzo Camilleri. "Tra gli esempi virtuosi delle altre città - spiega il sindaco Lillo Firetto -, Agrigento si è distinta per aver già adottato il piano e per aver concluso da tempo le fasi di partecipazione, ascolto e confronto con gli organi di indirizzo, gli ordini professionali, le associazioni e i cittadini. La città peraltro ha dovuto affrontare i problemi connessi con un'estensione territoriale notevole, una serie di dislivelli da 'Girgenti' all'area balneare, il rapporto con l'area del Parco archeologico della Valle dei Templi e i flussi di visitatori, la necessità di aree di sosta. Un nuovo sistema di tpl circolare, un sistema di bike e car sharing e sistemi automatizzati di risalita, aree di sosta periferiche e parcheggi di cintura al centro storico sono alcune delle soluzioni individuate per poter affrontare le sfide del futuro".

I piani urbani di mobilità sono piani strategici che tengono conto dei principi di integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione per soddisfare le necessità di mobilità delle persone e delle merci con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città e nei dintorni. Avere un piano significa dare priorità alle persone più che ai veicoli, diffondere la cultura della mobilità, essere pronti ad affrontare le sfide future. Agrigento ha iniziato a dare concreta esecuzione al Pum grazie ai finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione e dei privati.