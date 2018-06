Piano particolareggiato del Villaggio Mosè, dopo venti anni primi passi avanti

Piano particolareggiato del Villaggio Mosè, importanti passi avanti. Il commissario ad acta nominato dal Tar Sicilia ha infatti disposto l'invio dello strumento urbanistico alla Regione Siciliana per l'opportuno parere di Vas. Una pratica che è costata finora 13mila euro all'Ente e che, condizionale d'obbligo, dovrebbe consentire di portare all'esecutività di uno documento che è ormai inattivo da anni e che nei fatti non è mai entrato in funzione, non consentendo quindi uno sviluppo armonico di uno dei quartieri più grandi della città, dove, lo ricordiamo, non esiste nemmeno un impianto di depurazione pienamente funzionante. Il primo atto politico per sollecitare una revisione del piano particolareggiato è del 2008, quando dopo richiesta dell’allora sindaco si nominò una commissione tecnica che nello stesso anno produsse una nuova bozza di progetto che però, una volta arrivata in Consiglio comunale venne ritirata per essere revisionata. A quel punto, salvo alcuni incontri con i proprietari delle aree edificate (molti ancora oggi proprietari delle strade, e quindi potenziali creditori nei confronti del Comune) sulla vicenda piombò un silenzio assoluto fino al 2016, quando il Municipio venne condannato dal Tar (senza nemmeno costituirsi in giudizio) in seguito al ricorso di un cittadino proprietario di un terreno che però non risultava edificabile pur essendolo. Sulla mancata operatività del Piano particoleggiato sono stati sprecati fiumi d'inchiosto, con cittadini pronti a ricorrere alle vie legali contro lo stallo in cui si trova la vicenda essendo danneggiati dalla mancata piena edificabilità delle aree e la mancata realizzazione di opere di urbanizzazione. ​