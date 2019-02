Emergenza sepolture a Piano Gatta, il Comune prova a cambiare ditta

Le bare in attesa di sepoltura continuano a crescere di numero, e le soluzioni scarseggiano, almeno quelle immediate. Così il Comune prosegue lungo il cammino fin qui tracciato per tentare di sciogliere ogni rapporto contrattuale con la società "Global service" ritenuta dall'Ente non in possesso delle certificazioni necessarie per la realizzazione di lavori di costruzione dei nuovi loculi di cui il cimitero di Piano Gatta è oggi estremamente bisognoso.

L'ente, dopo un primo scambio di lettere con il privato (che ha respinto al mittente le accuse) si sta oggi rivolgendo alla società “Consital”, componente del medesimo raggruppamento d’imprese che gestisce l’appalto del cimitero chiedendo se questa fosse interessata a subentrare. Un ultimo tentativo, verosimilmente, prima di avviare una risoluzione contrattuale già ampiamente annunciata e che non potrà non portare ad una più o meno lunga controversia giuridica con ricorsi e controricorsi. Nelle more ci sarebbe da capire se e come il Comune potrà gestire a "scavalco" il servizio e magari garantire le tumulazioni, oggi praticamente ferme.

Così adesso la palla è tornata ai privati, che avranno 15 giorni per rispondere a loro volta a quanto richiesto dal Comune.