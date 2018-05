Giovane pianista allieva dell'istituto "Toscanini" premiata a Catania

La pianista Giuliana Arcidiacono, studentessa del corso di diploma accademico di secondo livello dell'istituto "Toscanini" di Ribera, ha vinto il primo premio al settimo "International Music Competition Amigdala" di Catania, nella categoria senza limiti di età a cui hanno partecipato musicisti provenienti da tutto il mondo tra i quali soltanto cinque italiani.

La giovane artista, gia vincitrice nel 2017 del primo premio al "Marlow International Competitive Festival of Drama and Music" tenutosi nei pressi di Londra, è stata apprezzata dalla giuria per l'esecuzione di brani di Mozart, Chopin e Mendelssohn.

Proseguono nel frattempo gli importanti appuntamenti della stagione concertistica itinerante 2018 del Toscanini: sabato 5 maggio alle 18 presso l'Auditorium dell'istituto e venerdì 11 maggio presso la Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo saranno protagonisti i cantanti lirici Jole Pinto, Klizia Prestia (soprani), Valentina Capraro (mezzosoprano), Giuseppe Michelangelo Infantino (tenore) accompagnati al pianoforte dal maestro Giusy Ines Tuttolomondo con un programma dedicato al repertorio cameristico di Rossini e al repertorio operistico di Donizetti, Ponchielli, Puccini, Hoffenbach e Verdi intervallati nella prima parte da un arrangiamento per pianoforte a 4 mani de "La Danza" di Liszt del maestro Franco Gaiezza, per concludere nel finale con il quartetto capolavoro dal Rigoletto "Bella figlia dell'amore" con la partecipazione del baritono maestro Giuseppe Garra, docente della classe di canto.