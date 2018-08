Piani per il demanio marittimo, arrivano i commissari in otto comuni

I termini per la presentazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo agli uffici regionali sono scaduti da un pezzo, adesso sono pronti ad insediarsi i commissari ad acta nei comuni di Cattolica Eraclea, Ribera, Porto Empedocle, Siculiana, Montallegro, Lampedusa, Menfi e Sciacca.

I tecnici - si legge sul quotidiano La Sicilia - dovranno redigere il Piano, considerando che netro il 2020, la gestione delle aree demaniali marittime passerà di fatto alle amministrazioni comunali.

I commissari dovranno predisporre le procedure per l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica delle coste, fondamentali per il rilascio di nuove concessioni demaniali, volano per la creazione di nuove attività commerciali e, quindi, per la realizzazione di nuovi posti di lavoro.