Mancano i cassonetti per rifiuti in spiagga, via alla petizione per installarli

"Ama Agrigento", via ad una petizione per reinserire in spiaggia i cestini per i rifiuti. A lanciare la proposta è il team "Spiagge pulite", il quale giusto sabato ha condotto un'operazione di bonifica del litorale di San Leone che ha visto impegnate circa 40 persone.

"Purtroppo - dicono - non possiamo affermare di avere trovato le spiagge Sanleonine in buone condizioni e per questo motivo vogliamo essere da esempio per le nuove generazioni, testimoniando in ogni forma e luogo il grande rispetto che merita il nostro mare. Dobbiamo affermare il concetto che con un ecosistema pulito aumentano la qualità della vita dei cittadini e le prospettive economiche legate al turismo. In questo momento l’utilizzo dei nostri litorali è illogico e dannoso".

In tal senso il team evidenzia come sia "inconcepibile che il Comune di Agrigento non garantisca un’efficace attività di raccolta dei rifiuti e salvaguardia dello spazio marino", mettendo in campo controlli nelle spiagge, garantendo la presenza degli operatori ecologici e di cestini in cui poter depositare il pattume.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Lanciamo così oggi un appello pubblico per chiedere al sindaco Calogero Firetto e all'assessore all'Ambiente Nello Hamel - dicono dall'associazione in una nota - di introdurre cestini raccogli rifiuti ogni 400 metri di spiaggia a San Leone, Cannatello e Zingarello, prima dell'inizio della stagione estiva. Invitiamo tutta i cittadini a firmare e a condividere la petizione al seguente link: http://chng.it/JYKK5pY8".