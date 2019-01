Scoppia un petardo, 15enne di Naro perde entrambe le mani

Un ragazzino di 15 anni, residente a Naro, ha perso entrambe le mani a causa dello scoppio di un petardo.

Il dramma si è verificato in serata. Non è chiaro come e dove, ma l'adolescente pare che non abbia fatto in tempo a lanciare il petardo che aveva per le mani. Erano le 20,30 circa quando si è verificato il terribile incidente di Capodanno. Dopo l'esplosione e il ferimento, l'adolescente è stato soccorso e subito portato all'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì da dove i medici hanno chiesto - attraverso la centrale operativa del 118 di Caltanissetta - l'immediato trasferimento, in elisoccorso, all'ospedale "Civico" di Palermo.

Il ragazzino, secondo quanto emerge in questi minuti, avrebbe subito l'amputazione di entrambe le mani. Il suo quadro clinico è veramente grave.