Manca l'acqua, pesche di Bivona a rischio: il sindaco Cinà "chiama" il prefetto Caputo

Pescheti a rischio in contrada San Matteo, a Bivona, dove il servizio di erogazione dell’acqua per uso irriguo fornito da Girgenti acque, attingendo dall’invaso Castello, stenta a partire. Secondo quanto riferito dal sindaco Milko Cinà, che ha prodotto una diffida ad adempiere nei confronti della società inoltrando la nota anche al prefetto Dario Caputo, il servizio, da sempre garantito nel corso degli anni passati già dalla fine di maggio, sarebbe stato oggi “inspiegabilmente interrotto in modo unilaterale e senza, peraltro, alcuna comunicazione”.

Il disservizio, sempre secondo quanto affermato dal primo cittadino “impedisce il normale decorrere della stagione irrigua 2018 e mette in serio pericolo la sopravvivenza delle coltivazioni di Pescabivona Igp nelle aziende agricole di Bivona. Questo Ente - ha detto Cinà - si vedrà costretto ad intraprendere le azioni necessarie e ad assumere ogni determinazione utile, qualora il disservizio prodotto ingiustamente ai danni di questa comunità, la cui principale fonte di reddito è l’agricoltura, dovesse ancora perdurare. Ulteriori e ingiustificati ritardi, di sicuro, creerebbero delle situazioni di esasperazione che potrebbero sfociare in serie ripercussioni inerenti l’ordine pubblico nella nostra città, qualora non vi fosse una tempestiva risoluzione del problema”, ha concluso il sindaco.