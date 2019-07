Capovolto e stracolmo di rifiuti, altro pesce mangia plastica vandalizzato

L’idea dei pesci mangia plastica doveva essere utile per salvaguardare l’ambiente. Le principali spiagge dell’Agrigentino avevano aderito, con trepidazione, all’iniziativa. I gestori dei chioschi, ad oggi, sono quasi sconfortati per il triste epilogo.

Diversi, non tutti, pesci mangia plastica sono presi d’assalto dagli incivili. I bagnanti non capiscono, oppure non vogliono capire, che le installazioni sono utili a raccogliere la plastica, non tutti i tipi di rifiuti. Questa volta, il colpo d’occhio, lo “regala” Ribera. Al raccoglitore, questa volta, è finita anche peggio.

Si, perché, il pesce mangia plastica è stato capovolto e vandalizzato. “Purtroppo - fa sapere una delle associazioni crispine – Ribera non è pronta per il pesce mangia plastica. Chiediamo, malgrado, a chi lo ha donato di rimuoverlo al più presto”. E’ il triste epilogo dei pesci utili a salvaguardare l’ambiente, forse il territorio dell'Agrigentino non è ancora pronto.