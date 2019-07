Pesce mangia plastica confuso per pattumiera, rifiuti in ogni dove

Il pesce mangia plastica è un’installazione di natura ambientale che, in queste settimane, sta spopolando in ogni dove. L’iniziativa ha coinvolto anche le coste dell’Agrigentino. Ogni persona dovrebbe inserire all’interno del pesce dei rifiuti in plastica.

Fino a qui, tutto bene. Se non fosse che ad Agrigento, qualcuno ha pensato di gettare rifiuti di ogni tipo e genere all’interno dell’installazione.

Il pesce mangia plastica è stato scambiato per una pattumiera. I rifiuti sono stati depositati in ogni dove, nessun divieto è stato rispettato ed il pesce mangia plastica si è trasformato in una enorme discarica a cielo aperto.

La segnalazione è arrivata dall’associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico. La lodevole iniziativa si è trasformata in un parco giochi per incivili. I rifiuti, sono abbandonati, ai piedi di una delle spiagge dell’Agrigentino.