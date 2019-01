Senza documentazione e non idoneo al consumo, sequestrate 7 tonnellate di pesce

Era privo della indispensabile documentazione. Ma è risultato anche, dopo un mirato controllo del servizio Veterinario dell'Asp, non idoneo al consumo. La Capitaneria di porto ha messo a segno un sequestro che, per quantità, non ha precedenti nella storia della cronaca Agrigentina: 6.879 chili di prodotto ittico, praticamente quasi 7 tonnellate di pesce fresco e congelato. E' stata l'operazione “Safe frozen”.

I militari della Guardia costiera, coordinati dal capitano di fregata Gennaro Fusco, hanno effettuato un controllo in una delle ditte - un ingrosso di Porto Empedocle - che commercializzano prodotti ittici. Sono state subito riscontrate - è stato ricostruito durante l'incontro con la stampa - delle anomalie: mancanza di tracciabilità e di rintracciabiltà, fondamentali entrambi per garantire la bontà del prodotto ittico che poi arriva sulle tavole dei consumatori.

I militari hanno lavorato in una situazione inaspettata, sia per la quantità che per le condizioni climatiche proibitive. I controlli sono stati fatti, infatti, in delle celle frigorifero dove la temperatura arrivava a meno 20 gradi. C'è stata, dunque, anche una continua alternanza di coloro che operavano anche per evitare rischi al personale. La complessa operazione è durata dunque diversi giorni. Alla ditta, oltre al maxi sequestro, è stata elevata una sanzione amministrativa che può arrivare fino ad un massimo di 4.500 euro.