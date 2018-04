Pesca di frodo? Sequestrate reti e oltre 50 chili di pesce, multe per migliaia di euro

Un empedoclino è stato sorpreso, nelle acque prospicienti la città marinara, con a bordo 100 metri di reti. Reti per le quali non aveva l'autorizzazione. E' stata elevata una sanzione da mille euro e le reti sono state sequestrate.

A Seccagrande, a Ribera, sono stati invece sequestrati a due venditori ambulanti abusivi circa 50 chili di pesce privo di tracciabilità. E' scattata inoltre, per entrambi, la multa di 2 mila euro a testa. E nella stessa circostanza è stata accertata la presenza di 1.500 metri di reti da posta collocate, a pochi metri dalla costa, senza alcuna autorizzazione. Reti che avrebbero potuto determinare pericolo per la sicurezza in mare.

Ore intense, quelle di ieri, per i militari della Capitaneria di porto empedoclina impegnata in un'attività di contrasto alla pesca di frodo e a tutti gli illeciti. Controlli e verifiche su tutta l’attività della filiera della pesca e sulle eventuali attività illecite sono, di fatto, sistematiche per la Guardia costiera che mira a tutelare la salute dei consumatori delle specie ittiche e la sicurezza della navigazione.