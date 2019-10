Una legge sulla non autosufficienza, raccolta di firme della "triade" sindacale

Raccolta di firme di Cgil, Cisl e Uil per chiedere al Governo una legge sulla non autosufficienza che solo in provincia di Agrigento conta più di tremila persone. Già migliaia le firme raccolte a Porta di Ponte ad Agrigento ed a Licata e tutti potranno firmare recandosi nei Caf e nei patronati.

"Un'emergenza nazionale - scrivono Giovanni Miceli di Uilp, Totò Montalbano di Fnp Cis e Vincenzo Baldanza di Spi Cgil - di cui nessuno parla, un peso insostenibile per milioni di famiglie, in Italia sono 3 milioni le persone non autosufficienti. La risposta delle istituzioni, finora, è stata inadeguata, disorganizzata e frammentata nella spesa, nelle risorse, negli interventi, nei servizi e nelle responsabilità tra enti diversi".

I sindacalisti aggiungono: "Noi chiediamo l'aumento delle risorse, la contestualità tra il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e la presa in carico e la definizione del Piano individuale assistenziale; la garanzia del responsabile della gestione del Piano individuale, referente unico dei servizi sanitati e sociali nei confronti della persona interessata; l'attuazione e il rafforzamento dell'integrazione tra politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie; la determinazione e la trasparenza delle risorse destinate ai non autosufficienti nei bilanci di aziende sanitarie e distretti; si chiede anche un sistema efficace di monitoraggio e controllo".