Posti vacanti all'Azienda sanitaria, si cercano medici e pediatri: a breve i bandi

Posti vacanti nella sanità del territorio, conclusa la ricognizione per la successiva messa a bando dei posti. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

L'Asp, nei giorni scorsi, ha infatti inviato all'Assessorato regionale alla Salute gli elenchi dei posti da coprire per quanto riguarda la continuità assistenziale, l'assistenza sanitaria primaria e la pediatria di "libera scelta". I posti per la continuità assistenziale, fa sapere il quotidiano catanese, sono in totale 25, distribuiti sul territorio. Quattordici i posti a disposizione invece per i pediatri di libera scelta.

Dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dei posti vacanti si provvederà alla realizzazione dei bandi per il reperimento del personale.