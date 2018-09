Manca il personale? L'Asp chiarisce: "Periodo di transizione superato"

Sospeso l'accreditamento al laboratorio di sanità pubblica dell'Asp. Stop ai controlli sugli alimenti e sul ghiaccio alimentare e alle verifiche dell'acqua destinate al consumo umano. Ciò è dovuto - si legge sul quotidiano La Sicilia - alla carenza di personale e la mancanza di strumenti per le prove chimiche". Arriva secca la precisazione dell'Asp, che fa sapere: "Si è avviato l’iter per poter consentire l’adeguamento del laboratorio di Sanità Pubblica ai requisiti normativi vigenti sia in termini di risorse umane che materiali".

La precisazione dell'Asp

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, sensibile alle problematiche evidenziate, ha già da tempo avviato l’iter per poter consentire l’adeguamento del Laboratorio di Sanità Pubblica ai requisiti normativi vigenti sia in termini di risorse umane che materiali. Difatti la nota a firma del direttore del Dipartimento di Prevenzione richiamata nell’articolo, con la quale si rappresentava la necessità di implementare il personale assegnato al LSP, risale allo scorso mese di febbraio 2018 ed è stata superata con l’immissione in servizio di 3 biologi, 1 chimico ambulatoriale ed un collaboratore amministrativo. L’aumento della dotazione organica, insieme all’avvio dell’iter per l’acquisizione delle attrezzature, consente di dar corso al processo di accreditamento del laboratorio che, nelle previsioni dipartimentali, dovrebbe ultimarsi entro l’anno 2018. Una missiva a firma del direttore del dottor Salvatore Cuffaro, direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP, precisa inoltre che, durante il precedente periodo di transizione e nonostante le carenze oggettive intervenute, il Laboratorio di Sanità Pubblica ha sempre assicurato l’erogazione delle attività istituzionali possibili, compresa la gestione delle emergenze relative alla qualità degli alimenti, acque potabili e di balneazione".