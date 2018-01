"Perseguitava l'ex fidanzata sedicenne", favarese condannato per stalking

È stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione con l'accusa di aver perseguitato l'ex fidanzata. Si è chiuso il processo celebrato al tribunale di Agrigento a carico del favarese Bernardo Fallito. Il trentenne - si legge sul quotidiano La Sicilia - non si era rassegnato alla fine della relazione con la sua ex ed avrebbe iniziato a perseguitarla, con pedinamenti ed incursioni mentre la giovane era in compagnia delle amiche. I fatti risalgono al 2011, quando lui aveva 22 anni e lei appena 16.

L'insistenza del favarese si sarebbe fatta talmente pressante - si legge ancora - da spingere la ragazza a denunciare il suo ex alle forze dell'ordine. Adesso si è chiuso il processo con la sentenza di primo grado. Non è escluso che il favarese possa fare ricorso in appello.