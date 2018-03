"Perseguita la moglie per costringerla a non lasciarlo", 40enne a giudizio

Perseguita e picchia la moglie per costringerla a non separarsi. Il pm Silvia Baldi ha chiesto il rinvio a giudizio per S.M. 40 anni, di Sant'Angelo Muxaro, imputato di stalking.

L'uomo avrebbe molestato ripetutamente la donna per convincerla a non lasciarlo. In particolare, secondo l'accusa, si sarebbe puntato il coltello alla gola minacciando di suicidarsi oppure avrebbe avuto comportamenti violenti e l'avrebbe picchiata con schiaffi e pugni. In altre circostanze, invece, l'avrebbe insultata e minacciata di morte.

L'udienza preliminare si celebrerà il 20 marzo davanti al gup Stefano Zammuto.