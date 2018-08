Perdita idrica a "San Calogero Bianco", Girgenti Acque: "Colpa delle reti fatiscenti"

Vistosa perdita idrica nella zona di "San Calogero Bianco". Girgenti Acque ha chiuso il tratto di condotta e ha predisposto l'intervento di riparazione che dovrebbe avvenire domani.

"La fuoriuscita dell’acqua - spiega la società che gestisce il servizio idrico - non si è arrestata immediatamente dopo la chiusura dell’erogazione, atteso che la condotta, nel momento in cui è stato riscontrato il guasto, era in piena erogazione e dunque in forte pressione". Girgenti Acque dà la colpa alle "fatiscenti reti idriche del territorio, ricordando di avere, da tempo, segnalato la precarietà del sistema delle infrastrutture idriche soprattutto al Comune di Agrigento".