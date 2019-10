Giro in mountain bike finisce male, 15enne scivola nel bosco: salvato dai vigili del fuoco

Ha rischiato grosso un 15enne rimasto intrappolato nel bosco, nei pressi della Rupe Atenea. Il ragazzo, in sella alla sua bici, avrebbe perso il controllo finendo in un dirupo.

Sul posto, in soccorso, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e un’ambulanza del 118. Le operazioni di salvataggio sono iniziate intorno alle 18 di ieri. Il ragazzo ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo.

I pompieri hanno percorso a piedi il sentiero che portava al ragazzo, con l’ausilio di una barella spinale il giovane è stato tratto in salvo. Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio. I vigili del fuoco hanno attraversato il bosco riuscendo a raggiungere l’ambulanza. Il 15enne non è in pericolo di vita, per lui delle fratture e tanta paura. Il ragazzo, a bordo dell’ambulanza, ha raggiunto l’ospedale “San Giovanni di Dio”.