Nuovo percorso della Valle, presto i lavori alla scalinata di raccordo con il Cardo I

Non soltanto gli interventi di illuminazione del Cardo I e dell’area Giove Restauro. Ma, naturalmente affinché il nuovo percorso dell’area archeologica sia sicuro e completo, anche la sistemazione della scalinata di raccordo con il Cardo I. Il Parco archeologico Valle dei Templi, di cui è direttore Giuseppe Parello, nelle ultime ore ha infatti approvato l’aggiudicazione definitiva dei lavori per la sistemazione della scalinata. Se ne occuperà la ditta “Venezia srl” di Villafranca Sicula che ha offerto un ribasso del 32,7 per cento sull’importo a base d’asta. L’importo complessivo dei lavori sarà di 219.836 euro. Somme che risultano impegnate sul bilancio del Parco alla voce: “Recupero viabilità interna esistente”.

Appena all’inizio dello scorso ottobre sempre il Parco archeologico aveva aggiudicato – ad una impresa di Palma di Montechiaro – i lavori di illuminazione del Cardo I e dell’area Giove Restauro. Dalla scuola rurale al quartiere Ellenistico-Romano, passando per l’area dove è stato scoperto il teatro - dove presto, verosimilmente la prossima primavera, verrà avviata la terza campagna di scavi archeologici - e ancora attraversando il recuperato “Cardo I” si può arrivare fino alla collina dei Templi.