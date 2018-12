"Per Santo Stefano siamo aperti vi aspettiamo", bufera di commenti per il "Città dei Templi"

“Per Santo Stefano saremo aperti, vi aspettiamo”. E’ stato questo il post pubblicato dall’account ufficiale del centro commerciale “Città dei Templi”. Una normale comunicazione, che ha scatenato l’ira del web. Si, perché in tanti hanno voluto esprimere tutto il loro disappunto, verso l’apertura del principale centro commerciale cittadino in una giornata di festa-. “Vergogna, non si apre nei giorni di festa”. E’ stato questo uno dei commenti più letti e riletti. Pronta, la riposta del centro commerciale Città dei Templi.

“Il rispetto non è una moda ma una buona educazione della persona. Siamo in un paese democratico ove tutti sono liberi di scegliere se andare al centro o no. Per opportuna conoscenza i dipendenti sono tutti remunerati per i giorni festivi e con turni, non abbiamo la mentalità e i metodi del territorio ma rispettiamo il personale e il territorio”. L’account del centro commerciale è stato letteralmente preso d’assalto. Tanti, tantissimi i commenti di disappunto verso la direzione del “Città dei Templi”.

“La colpa – scrivono sotto il post gli agrigentini – non è di chi apre, ma di chi va al centro”. Non solo il centro commerciale agrigentino, aperto anche “Le Vigne”. L’apertura dei centri commerciali nelle giornate di festa va avanti già da qualche anno. La risposta di pubblico in quei giorni, è assai massiccia, ma c’è chi non apprezza. Altri scelgono di rilassarsi tra negozi e fast food. Anche in quel caso, la cttà è divisa.